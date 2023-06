Kevin Costner și Morgan Freeman, în România. Care este motivul din spatele vizitei

17:10

Este una dintre cele mai frumoase femei din România și a știut mereu să strălucească sub lumina reflectoarelor. Nu ai crede, însă, că sub zâmbetul senin se ascunde multă durere princinuită de o boală din […] The post Boala perfidă care o macină pe Gina Pistol și de care nu vrea să vorbească. Trebuie operată pentru a scăpa de durerile crunte appeared first on Cancan.