Scandal politic în Spania, după ce o organizație din Germania a făcut apel la boicotarea căpşunilor produse în Andaluzia

22:20

Ucraina are acum suficiente arme pentru a începe contraofensiva împotriva forțelor ruse, a declarat luni, 5 mai, ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, care a precizat că operațiunea va oferi țării sale victoria de care are nevoie pentru a adera la NATO, relatează Sky News și The Guardian. Afirmațiile acestuia au fost făcute după ce […]