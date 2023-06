Decizie-șoc! Un concurent de la Chefi la cuțite și-a cerut eliminarea. Gestul pe care l-a făcut înainte să iasă din competiție

20:20

Bobiță din Las Fierbinți se poate mândri cu afacerile de care se ocupă! Actorul de la Pro TV a dat lovitura la capitolul finanțe, reușind să acumuleze profituri considerabile. Mihai Bobonete nu doar că are […] The post Ce-ai făcut, Bobiță? Mihai Bobonete a dat lovitura în afaceri! Câți bani face actorul din Las Fierbinți appeared first on Cancan.