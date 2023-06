Misteriosul mesaj „Jos cu sataniștii care ne conduc” ascunde un indiciu despre autor. Cine scrie pe clădirile din București

08:10

Fiecare profesie are farmecul ei, la fel și cea de frizer. Cei care aleg să practice această meserie o fac de obicei din pasiune și muncesc mult pentru a se specializa. Munca este și recompensată […] The post Am făcut calculul! Ce salariu câștigă un român care lucrează ca frizer în Germania appeared first on Cancan.