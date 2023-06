Guvernul SUA are informații care arată că Rusia este autoarea atacului asupra barajului de la Nova Kahovka, dezvăluie presa americană

Guvernul Statelor Unite dispune de informații care înclină spre învinovățirea Rusiei pentru distrugerea masivului baraj de la Nova Kahovka, din regiunea sudică Herson din Ucraina, relatează marți, 6 iunie, NBC News, citând doi oficiali americani și un oficial occidental, potrivit agenției de presă Reuters. “The United States government has intelligence that is leaning toward Russia […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea