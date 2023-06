O consilieră ANAF a cerut în instanță constatarea ilegalității grevei profesorilor. Când se judecă?

00:10

Guvernul Statelor Unite dispune de informații care înclină spre învinovățirea Rusiei pentru distrugerea masivului baraj de la Nova Kahovka, din regiunea sudică Herson din Ucraina, relatează marți, 6 iunie, NBC News, citând doi oficiali americani și un oficial occidental, potrivit agenției de presă Reuters. “The United States government has intelligence that is leaning toward Russia […]