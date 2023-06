Parcarea în cartierul Primăverii a ajuns să coste cât chiria pe o lună! Suma exorbitantă pe care o scot bucureștenii din buzunar

22:50

Începând cu ziua de miercuri, 7 iunie 2023, șoferii care parchează în anumite zone pot primi amenzi din partea autorităților. Conducătorii auto nu vor mai putea să își lase autoturismele acolo, pentru a nu obstrucționa […] The post Atenție mare, șoferi! Se vor da amenzi începând cu ziua de miercuri, 7 iunie 2023. Unde nu mai ai voie să parchezi appeared first on Cancan.