Dat afară de la Neatza cu Răzvan și Dani deși a fost prezent de la prima ediție a matinalului! Unde lucrează acum celebrul bucătar Vlăduț Florica

Marți, 6 iunie, la ora 20:26, un cutremur de 5,2 grade pe scara Richter s-a produs în apropierea orașului Arad și a fost resimțit în mai multe orașe din țara noastră dar și din Ungaria.