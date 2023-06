Mărturii șocante în cazul crimei din Berceni: „El s-ar fi dus să mute copilul din apartament”

09:10

În urmă cu 30 de ani, eram la Iași, student la Teatru, la Actorie. Lucram pe la un radio local, iar un an mai târziu am ajuns la Jurnalul de Iași - atunci apăruseră localele. Era o franciză, nu știu exact, dar șeful ne-a zis că trebuie să vindem nu știu câte ziare. Noi scriam, noi le vindeam. Ne duceam cu teancul prin centru, prin Copou, dar bătaia mare era la gară. Era un tren foarte aglomerat, Iași - Timișoara. Mergeam cu un coleg și țin minte că a plecat trenul cu noi. Am sărit din mers!