Avem imaginile momentului. Bianca Drăgușanu, filmată la cumpărături în „magazinul săracilor”. Unde a fost surpriză iubita lui Gabi Bădălău

12:00

Andreea Esca este fără doar și poate una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV de la noi din țară. Vedeta a muncit din greu pentru a ajunge unde este astăzi, iar cu trecerea anilor a […] The post Motivul pentru care Andreea Esca e obligată să meargă des la medic. Vedeta Pro TV se testează o dată pe an appeared first on Cancan.