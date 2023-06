Gestul lui Alex Leonte, înainte ca Theo Rose să nască. Manuela, noua iubită, a reacţionat pe loc

14:40

În această perioadă, profesorii protestează în stradă. Situația salariilor din România e un „teren sensibil”, iar cadrele didactice cer ca veniturile să se majoreze și să fie în conformitate cu importanța socială a activității pe […] The post Am întâlnit și profesori fericiți. Cât câștigă, pe lună, un rector în România. Suma nu include bonusuri și beneficii appeared first on Cancan.