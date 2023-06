37 de avioane militare chineze au intrat în zona de apărare aeriană a Taiwanului

20:10

O serie de economiști cred că prețul mâncării în zona euro ar putea să își schimbe traiectoria până la final de an, scrie Financial Times într-o analiză. Ceva neobișnuit s-a întâmplat cu prețul untului în Germania în acest an: a scăzut masiv, cu 30%, chiar dacă prețurile altor alimente încă mai creșteau cu două cifre. […]