România, amenințată de fenomene meteo extreme! Previziunile specialiștilor pentru perioada următoare nu sunt deloc încurajatoare

16:10

WRS face istorie în showbizul românesc, datorită realizărilor sale profesionale. După ce în 2016 a debutat sub tutela lui Smiley în trupa Shot, unde a fost coleg cu Juno, acum cei doi au ajuns să […] The post Cu el se iubește WRS, câștigătorul Te cunosc de undeva! Vlad este marea dragoste a fostului concurent de la Eurovision: „A doua zi știam că va fi pentru toată viața!” appeared first on Cancan.