Cotidianul britanic The Telegraph, scos la vânzare din cauza datoriilor

Telegraph, precum şi ediţia sa de duminică The Sunday Telegraph şi revista The Spectator, vor fi scoase la vânzare, ca urmare a datoriilor neplătite de compania mamă, a anunţat, miercuri, Bank of Scotland, scrie AFP, potrivit News.ro. Bank of Scotland, față de care cotidianul are datorii, a faost nevoită să treacă firma mamă a The […]

