Regele Charles a renunțat la una din casele lui, în timpul vizitei din România. Care este, de fapt, motivul

18:20

Traficul rutier din România este o adevărată provocare pentru toți șoferii. Lipsa autostrăzilor și a unei infrastructuri moderne fac de multe roi șofatul un adevărat chin. În plus, nepriceperea, neatenția și teribilismul anumitor conducători auto […] The post Marele pericol de pe străzile din România. Semnal de alarmă tras de Titi Aur appeared first on Cancan.