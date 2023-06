Adela Popescu se desparte de PRO TV. Gândurile s-au transformat în planuri, iar noul proiect a pus-o pe gânduri pe vedeta de la Vorbește Lumea

00:10

În urmă cu două zile, un incident extrem de violent a îngrozit întreaga țară. Dana Roba (31 de ani), fosta iubită a lui Nicolae Guță, a fost victima unui atac de o violență ieșită din […] The post Apel disperat al Lidiei Roba. Medicamentul de care are neapărat nevoie Dana Roba appeared first on Cancan.