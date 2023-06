Poate ai gasit-o în cufărul bunicii, dar habar n-aveai cât este de valoroasă. Acum o dai 3000 de euro

09:30

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc genial cu Bulă. Vezi ce pățanie are cel mai iubit personaj din glumele românești pe vremea când era elev. Râzi cu lacrimi! Iată bancul: „- Bulă, […] The post BANC | „Bulă, știi să acorzi primul ajutor?” appeared first on Cancan.