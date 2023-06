Mirela Vaida, moment de excepție în gala de încheiere a sezonului 14 iUmor. Paula Chirilă, Cristi Iacob, Cosmin Natanticu, Sică și Varză, printre invitații show-ului

23:40

ICR New York s-a alăturat și anul acesta proiectului internațional și multidisciplinar „ECO Solidarity” (ediția a III-a), realizat de EUNIC New York în colaborare cu compania WantedDesign Manhattan ca parte a Târgului Internațional de Design și Mobilă, ce s-a desfășurat în perioada 21-23 mai 2023 la New York.