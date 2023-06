Sabotaj la Chefi la Cuțite reclamat de Constantin Onuț. Concurenta acuzată este o rivală de temut, Mihaela Zahariea

15:00

Stephan Pelger s-a sinucis pe data de 8 iunie 2023. Îndrăgitul designer a ales să-și pună capăt zilelor la vârsta de 44 de ani. Conform primelor informații, un vecin l-a găsit fără suflare, în locuința […] The post Dramă în lumea modei din România. S-a sinucis Stephan Pelger, celebrul designer vestimentar. Avea doar 44 de ani appeared first on Cancan.