Rapid face un transfer de titlu! Spaniolul adus de Dinamo cu 33.000 de euro pe lună ajunge în Giulești

Pentru națională urmează meciurile cu Kosovo și Elveția. La ce să ne așteptăm?Se cunoaște placa favorită a conducătorilor federali, e aceeași cu a selecționerilor recenți: nu mai avem bază de selecție, fotbalul românesc e în suferință, de unde să luăm alți jucători, dacă ăștia sunt, să ne recalibrăm așteptările, adică să nu mai sperăm, e firesc să ne temem și de Kosovo etc. etc. etc. ...