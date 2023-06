Neymar, monitorizat din Golf » Gigantul saudit care l-ar vrea pe brazilian

15:10

Cel mai mare festival online dedicat jocurilor video, Gaming Marathon – Road To Glory, este dedicat, în a doua ediție din acest an, diferitelor generații ce pornesc într-o aventură de gaming extraordinară. Duminică, copiii leagă prietenii cu părinții în sesiuni de gaming unde experiența și pasiunea pentru jocuri se îmbină într-un maraton plin de surprize și premii. Gaming Marathon connected by Vodafone are loc pe 11 iunie, începând cu ora 10 pe www.gaming-marathon.ro. ...