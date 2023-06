Dacă vreți să contribuiți la o cauză nobilă: ”Race for the cure”. Cursa dedicată luptei împotriva cancerului de sân

Dacă vreți să contribuiți la o cauză nobilă, duminică, 11 iunie, are loc „Race for the cure” - cursa dedicată luptei împotriva cancerului de sân.

