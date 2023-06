FCSB a început negocierile pentru înlocuitorul lui Compagno » Dezvăluiri de la tratative: azi, o nouă rundă

01:50

Campion mondial și european în 2022, vicecampion continental anul acesta, Sergiu Bejan, 26 de ani, mai are o mare pasiune: fotografia de peisaj și wild life. Vernisajul de la Muzeul Satului îi revelează simțul artistic„În ultima perioadă chiar am ieșit la fotografiat destul de des, am imortalizat câteva cadre care au ajuns direct la sufletul meu și la care nu mă așteptam, cea mai recentă fiind o imagine cu un castor. ...