Ramona Olaru, întâlnire de gradul 0 cu fostul iubit! Ce a putut să îi spună asistenta de la Antena 1 lui Cătălin Cazacu

19:10

Și-a culcat copilașii, și-a tras cele mai mulate haine pe ea și a plecat. În toiul nopții. Ce ardea așa de tare pentru mezina fostului președinte al României? CANCAN.RO are toate detaliile, dar și imaginile […] The post S-a retras mulată toată! Unde a plecat Elena Băsescu în miezul nopții, după ce și-a culcat copiii appeared first on Cancan.