ICR New York prezintă turneul spectacolului „Cel mai bun copil din lume” scris, regizat și interpretat de Alina Șerban

ICR New York organizează, împreună cu Jersey City Theater Center și Václav Havel Library Foundation, turneul spectacolului Cel mai bun copil din lume al Alinei Șerban, produs în 2021 la București, în New York, New Jersey și Chicago.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnalul.ro