Bancul sfârșitului de săptămână | „Sunt iubitul Alinei și știu că te vezi cu ea”

21:10

Ministerul Educației, măsură neaşteptată în ceea ce priveşte examenul de bacalaureat din acest an. Ministerul a inițiat un proiect de ordonanță de urgență, care trebuie aprobat acum de guvern. În același proiect de ordonanță, se […] The post Ce se întâmplă cu Bacalaureatul din acest an după greva profesorilor. Prima propunere aduce o modificare majoră appeared first on Cancan.