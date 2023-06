Socul începutului de vară: de la băutura copilăriei, la beneficiile pentru sănătate

20:10

Trupa ZMEI3 va concerta în capitala americană, pe scena prestigioasei John F. Kennedy Center for Performing Arts, una dintre cele mai renumite scene internaţionale pentru organizarea de evenimente culturale şi artistice din Washington, parte a unui amplu program al Ambasadei României, intitulat “Romania – United States: A Partnership for the Future. Celebrating Romanian Talent”.