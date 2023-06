Bărbații din viața Andrei despre care Cătălin Măruță nu știe foarte multe lucruri. Cine sunt foștii iubiți ai cântăreței

13:20

Între Alex Velea și Zannidache nu mai există niciun fel de relație. Cei doi au întrerupt colaborarea profesională și nu mai sunt deloc apropiați. Motivul? Contractul pe care partenerul de viață al Antoniei i l-a […] The post Ziua și scandalul pentru Alex Velea! Iubitul Antoniei a mai făcut o victimă în showbiz: ”Fiind mic și prost, am crezut!” appeared first on Cancan.