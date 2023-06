Unde va fi înmormântată soția lui Alexandru Arșinel. Copiii cuplului, devastați de durere: ”E un moment greu”

15:10

Pe data de 27 aprilie 2023, comisarul șef Andrei Pantea și agentul șef Valentin Olteanu au fost prinși în flagrant în timp ce primeau mită de la un șofer. În urma anchetei deschise au apărut […]