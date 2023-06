Cât costă să faci o nuntă pe plajă în România. Taxa pe care trebuie să o plăteşti acum, în 2023

18:10

După toată tevatura emoțională traversată în ultimul an, Ramona Olaru a decis că ar fi momentul potrivit să ia o pauză. Prezentatoarea de la Neatza nu dă nicio șansă relațiilor în viitorul apropiat, motivul fiind […] The post Ramona Olaru e pusă pe fapte mari: face casting de iubiți! Finalistul, la toamnă: ”Start la lupte!” appeared first on Cancan.