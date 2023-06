INTERVIU. Gică Popescu desființează prejudecata că sportul nu se împacă cu școala: „La Academie, dacă nu ai note bune, out de la antrenamente, pune mâna pe carte!”

16:50

Aviv, fiul Monicăi Anghel, are 12 ani și are un program foarte încărcat. Adolescentul are foarte multe activități și nu vrea să renunțe la niciuna. Monica Anghel este foarte mândră de băiatul ei, care în această toamnă va împlini 13 ani. Adolescentul face foarte mult sport și ia lecții pentru mai multe instrumente. Artista nu […]