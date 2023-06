Ozana Barabancea, complimente pentru Bucălae: „Radu e frumos tot!”

Freddie Mercury revine în lumina reflectoarelor la Te cunosc de Undeva! Adda și Radu Bucălae au impresionat publicul în episodul 11 al Sezonului 19, transformându-se în legendarul Queen și interpretând piesa "Another one bites the dust".

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de AntenaStars