Cum au reacţionat doi turişti americani, după ce au ajuns în România. Au filmat totul: “Este pur și simplu incredibilă”

21:20

Toți șoferii trebuie să știe! În cazul în care nu respectă aceste prevederi ale Codului Rutier riscă amenzi de până la 4000 de lei. Este obligatoriu să ai un anumit simbol pe mașină, în cazul […] The post Anunțul momentul pentru șoferii din România! Se pot alege cu amenzi de 4.000 de lei dacă nu au asta pe mașină appeared first on Cancan.