Cât a ajuns să coste o bere la draft pe litoralul românesc. Ce preț plătesc turiștii pentru cel mai ieftin șezlong, în Mamaia și Eforie Nord

20:20

Doliu în lumea fotbalului! Augustin Chira, fostul jucător la CFR Cluj, s-a stins din viaţă la doar 35 de ani! Sportivul se lupta de mai bine de un an cu o boală cruntă: cancer la […]