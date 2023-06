Cine sunt moștenitorii lui Silvio Berlusconi. Ei vor împărți averea fabuloasă a magnatului italian

08:30

Gabriela Cristea (48 de ani) a debutat în lumea televiziunii în anul 1994, reușind să devină, în scurt timp, foarte apreciată de telespectatori. De-a lungul timpului, soția lui Tavi Clonda a lucrat la Pro TV, […] The post Ce studii și câte clase are Gabriela Cristea, de fapt. A lucrat la Pro TV, Antena 1 și Kanal D, dar meseria ei e cu totul alta appeared first on Cancan.