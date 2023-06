Bianca Drăgușanu a descoperit secretul! Alimentele pe care le-a exclus din dieta ei pentru a scăpa de celulită: „Am renunțat la ele”

10:40

La mănăstirea Prislop, într-un peisaj de excepție, o cruce simplă de lemn se înalță deasupra unui mormânt acoperit cu flori în permanentă prospețime. Bărbatul înhumat acolo este părintele Arsenie Boca, unul dintre cei mai iubiți […] The post Minunile lui Arsenie Boca despre care puțini români știu. Părintele avea darul vindecărilor sufletești și trupești appeared first on Cancan.