Când și la ce capelă va fi depus trupul lui Stephan Pelger. Prietena cea mai bună îi va cânta la căpătâi / EXCLUSIV

11:00

Se cunoaște, deja, faptul că platforma Tik Tok a câștigat o adevărată popularitate, mai ales în cazul copiilor. Pe rețeaua de socializare circulă, periodic, anumite trucuri care pot deveni foarte periculoase. De exemplu, o tânără […] The post Trucul periculos de pe Tik Tok care a băgat-o în spital! Ce a făcut o tânără din Marea Britanie acasă: „Eram într-o agonie absolută” appeared first on Cancan.