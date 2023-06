Comisia de Disciplină a publicat astăzi decizia » 13 fotbaliști români, suspendați din cauza pariurilor

15:30

L'Equipe, Le Figaro, Marca sau AS au celebrat victoria istorică a lui Novak Djokovic, 36 de ani și lider mondial de astăzi, la Roland Garros. Novak Djokovic a devenit liderul autoritar în clasamentul trofeelor de Grand Slam din tenisul masculin. Are 23, urmat de Nadal cu 22 și de Federer cu 20;Djokovic a câștigat ambele turnee de Grand Slam din acest an, Australian Open și Roland GarrosPentru Djokovic este al treilea titlu pe zgura de la Paris, după cele din 2016 și 2021. ...