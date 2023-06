Diana Enache a anunțat sexul bebelușului chiar de ziua tatălui ei! Adrian Enache, în lacrimi de fericire

13:10

Fostul mare fotbalist Iosif Rotariu (60 de ani) are parte, din păcate, de noi probleme. După ce în trecut el s-a luptat pentru sănătatea fiicei sale Kasandra, acum soția sa trece prin momente foarte grele. […] The post Fostul mare fotbalist Iosif Rotariu este din nou încercat de viață. Soția, Dana, este în stare critică și are nevoie de ajutor appeared first on Cancan.