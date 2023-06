Revoluționăm experiența IQOS! Philip Morris International lansează în România noul IQOS ILUMA

23:50

După o binemeritată pauză de la cântat și evenimente pe bandă rulantă, Lora s-a întors cu forțe proaspete să recucerească scena showbizului românesc. Șederea în Bali a venit la pachet și cu episoade memorabile, pe […] The post Lora a pățit-o cu celebrul Kygo, în Bali! S-a apropiat de șezlongul lui, dar era s-o ”mănânce” bodyguardul! appeared first on Cancan.