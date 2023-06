Lionel Messi, anunț de ultimă oră. „Nu voi juca la Campionatul Mondial din 2026”

10:50

Victoraș Micula a „aruncat” internetul în aer, după ultimele declarații spuse în cadrul unui clip pe Tik Tok. Fiul afaceristului Viorel Micula a devenit vedetă pe platforma de divertisment, acolo unde postează cu nonșalanță părticele […] The post Victoraş Micula, aroganţa supremă! De ce nu bea Frutti Fresh, tocmai el: „Nu sunt prost să consum” appeared first on Cancan.