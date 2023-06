Cine este cel mai valoros fotbalist român, de fapt. Surpriză uriașă, România abia a început să-l descopere

07:50

Theo Rose traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața unei femei. Cântăreața în vârstă de 25 de ani va deveni mămică, în cursul zilei de 14 iunie 2023. Partenera de viață a lui […] The post Ultimele imagini cu Theo Rose, înainte să nască! S-a internat în urmă cu puţin timp şi… FOTO EXCLUSIV appeared first on Cancan.