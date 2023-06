Carmen Harra a făcut previziunile! Fiul lui Theo Rose o să aibă un destin special, diferit de cel al părinților: „S-a născut sub o stea norocoasă”

14:10

Adriana Bahmuțeanu a ajuns pe masa de operație. Din nou! Este vorba despre o intervenție chirurgicală estetică, ultima, punctează prezentatoarea TV, dar a făcut-o alături de soțul ei, George Restivan. Au recurs la blefaroplastie, pentru […]