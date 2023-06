Paul Surugiu-Fuego, decorat cu ”ordinul de onoare” de Primăria municipiului Chișinău!

15:20

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri internaționale. Starul lui Al Nassr și partenera sa de viață au un contract prenupțial bine pus la punct. În condițiile în care logodnica […] The post Câți bani câștigă Georgina dacă divorțează de Cristiano Ronaldo. Primește o avere în fiecare lună, plus o vilă de lux appeared first on Cancan.