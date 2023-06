Carmen Harra a făcut previziunile! A doua jumătate a anului 2023 o să aducă surprize mari pentru români: „Pornim într-o altă direcție”

07:50

12 pahare de vin a băut, la un restaurant din Capitală, în mai puțin de o oră. La miezul nopții, părăsea localul. A doua zi, showbiz-ul din România se cutremura: Stephan Pelger era găsit spânzurat, […] The post Cauza reală a morții lui Stephan Pelger. Datoriile astronomice și executorii l-au băgat în mormânt pe cunoscutul designer vestimentar appeared first on Cancan.