LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 478 | Regiunea Sumî, bombardată de 21 de ori în ultima zi. Bilanțul victimelor

Noul premier al României, social-democratul Marcel Ciolacu, a dat joi, 15 iunie, o serie de detalii din viaţa sa, afirmând că a picat la Facultatea de Drept, că a condus numai maşini second-hand şi că a lucrat ca muncitor, scrie news.ro. „Nu am furat niciodată, nu am fost acuzat, nu am fost chemat niciodată la […]