„Conjurația bomboanelor” - cum a cucerit-o principele României pe Măgduța

Dragii mei cu Jurnalul sub braț, acum ceva timp am scris despre meseria de polițist, acest slujitor al nostru care poartă „haina statului”. De curând am primit mai multe semnale despre o activitate care îi bucură pe români. „Întoarcerea acasă”, oficial Repatrierea. Mulți români, unii ajunși la vârsta a doua, se întorc din Canada, SUA, Australia în patria-mamă.