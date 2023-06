Experiența pe care a trăit-o Ana Maria Calița în Dubai. Ce a pățit câștigătoarea sezonului 4 iUmor: „Au vrut să mă cumpere”

14:50

Andreea Bălan trăiește cele mai frumoase clipe, de când s-a îndrăgostit din nou. Frumoasa cântăreață și-a refăcut viața amoroasă, după eșecurile din dragoste. CANCAN.RO a scos la iveală idila care-i are în roluri principale pe […] The post CANCAN.RO a dat-o de gol, iar Andreea Bălan n-a mai avut ce să facă. A publicat primele poze cu noul iubit appeared first on Cancan.