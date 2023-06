Avertisment înainte de debutul României U21 la Campionatul European: „Toată lumea se gândește la Spania, dar și Ucraina și Croația au jucători valoroși”

13:20

Sorin Cârțu a părăsit funcția de președinte la CS Universitatea Craiova! Anunțul a fost făcut chiar de fostul mare jucător al Craiovei Maxima într-o conferință de presă. „Am decis să ies din fotbal! Principalul motiv sunt cei peste 55 de ani de fotbal pe care îi am. Am trecut prin cariera de fotbalist și antrenor, iar în ultimii patru ani și jumătate prin cea de conducător. Nu am venit cu foi ca să vorbesc, ci vorbesc exact ceea ce simt în momentul ăsta. ...