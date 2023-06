Dinu Maxer a înlocuit-o pe Deea! Cine îi va ține locul fostei sale soții pe scenă: ”Sunt foarte încântat!”

08:40

Bancul zilei. Să începem dimineața cu un zâmbet pe buze! De data aceasta, vă prezentăm o discuție care are loc între două persoane, pe o platformă de socializare. O tipă este întrebată ce vârstă are. […] The post BANCUL ZILEI | „Câțanai, prințetzo?” „10×2-1. Câți ani am?” appeared first on Cancan.